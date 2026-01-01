«Автопрестиж» получил автосалон в Перми

Константин Долгановский

Здание автосалона группы компаний «Экскурс», расположенное в Перми по ш. Космонавтов, 361, сменило владельца: объект перешёл в собственность дилерского центра «Автопрестиж». Весной 2026 года на этой площадке стартовали продажи китайских внедорожников марок Jetour и Jaecoo, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ещё летом 2025 года «Экскурс» выставил на продажу данный автосалон площадью 1480 кв. м. Заявленная стоимость объекта составляла 115 млн руб. Ранее, в июне 2025-го, дилер также реализовал свою площадку по ул. Уральской, 76в за 130 млн руб. — покупателем выступила сеть «Дилос Экстрим», специализирующаяся на продаже спортивной техники.

«Автопрестиж» демонстрирует активную экспансию на автомобильном рынке. В Перми компания приобрела салон Changan у группы «Форвард», а в 2025 году получила контроль над волгоградским дилером Geely — компанией «А-Моторс».

Группа «Автопрестиж», подконтрольная предпринимателю Евгению Ляндаеву, представлена в семи городах России: Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Москве. В Пермском крае компания официально представляет бренды Geely, GAC, Knewstar, Belgee, Jetour, Changan, BAIC, Mitsubishi и Sollers. Кроме того, в 2025 году пермский дилер начал реализацию автомобилей Omoda и Jaecoo в Волгограде, расширив географию присутствия и портфель предлагаемых марок.

