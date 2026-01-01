В зоне СВО погиб мотострелок из Пермского края

Константин Долгановский

В поселке Уральский Нытвенского муниципального округа 12 мая состоится церемония прощания с Виктором Коноваловым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в социальных сетях местной администрации.

Виктор Коновалов проходил службу в мотострелковом подразделении в зоне СВО, пишет ВЕТТА. Администрация Нытвенского округа выразила слова соболезнования родным, близким и друзьям погибшего военнослужащего.

