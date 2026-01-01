Спрос на новые авто в Пермском крае вырос на 29%

Константин Долгановский

По информации аналитиков "Авито Авто", в Пермском крае за последний год зафиксирован рост спроса на новые автомобили на 29%. Особую активность покупатели проявили в сегменте кроссоверов и внедорожников: интерес к этим классам машин увеличился на 20%. Средний чек на новое авто в апреле составил 2,7 млн руб.

Среди автопроизводителей наиболее динамичный рост продемонстрировал бренд Belgee — спрос на его продукцию вырос более чем в семь раз. Трёхкратное увеличение показали автомобили марки GAC. Также положительную динамику отметили у LADA (+42%), HAVAL (+30%) и Geely (+18%).

В рейтинге моделей по темпам роста спроса лидирует Belgee X70 — показатель увеличился более чем втрое. В число наиболее востребованных также вошли: LADA Niva Travel (+72%), LADA Granta (+43%), Geely Monjaro (+36%), HAVAL M6 (+34%), LADA Niva Legend (+24%), LADA Vesta Cross (+23%), Changan UNI-S (+21%) и LADA Granta Cross (+19%).

«Ключевым фактором развития рынка остаётся сегмент SUV. За год предложение кроссоверов и внедорожников в Пермском крае расширилось на 38,8%, а их средняя стоимость достигла 3,2 млн руб. В пятёрку наиболее популярных марок этого класса вошли HAVAL, TENET, LADA, Belgee и Geely», — отмечает Артём Хомутинников, руководитель направления «Новые авто» в "Авито Авто".

Топ-3 наиболее популярных моделей класса SUV в регионе формируют HAVAL Jolion (средняя цена — 2,6 млн руб.), TENET T7 (3 млн руб.) и Belgee X50+ (2,7 млн руб.). В десятку лидеров также попали: LADA Niva Travel (1,6 млн руб.), LADA Niva Legend (1,2 млн руб.), HAVAL H3 (3 млн руб.), TENET T4 (2,4 млн руб.), HAVAL M6 (2,3 млн руб.), Belgee X70 (2,8 млн руб.) и Geely Monjaro (4,9 млн руб.).

Если рассматривать общие предпочтения покупателей "Авито Авто" в Пермском крае, то самым востребованным автомобилем остаётся LADA Granta со средней стоимостью 1,1 млн руб. В число лидеров также вошли: HAVAL Jolion (2,6 млн руб.), TENET T7 (3 млн руб.), LADA Vesta (1,8 млн руб.), Belgee X50+ (2,7 млн руб.), LADA Niva Travel (1,6 млн руб.), Belgee S50 (2,1 млн руб.), LADA Niva Legend (1,2 млн руб.), HAVAL H3 (3 млн руб.) и TENET T4 (2,4 млн руб.).

Отдельные модели за год стали доступнее: средняя цена на Belgee X70 снизилась на 10% (до 2,8 млн руб.), на HAVAL H3 — на 4% (до 3 млн руб.), на HAVAL Jolion — на 2% (до 2,6 млн руб.).

«Мы наблюдаем устойчивую положительную динамику на рынке новых автомобилей Пермского края: за первые четыре месяца 2026 года спрос вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смягчение кредитно-денежной политики улучшает настроения потребителей, что способствует реализации отложенного спроса, накопленного в предыдущем году», — резюмирует Артём Хомутинников.

