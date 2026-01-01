Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми будет показан дважды знаменитый балетный спектакль Театр балета Бориса Эйфмана приезжает с мини-гастролями

В Перми, в ДК им. Солдатова в течение двух вечеров будет идти один из самых знаменитых спектаклей в истории современного танца в России — «Красная Жизель» (12+) Бориса Эйфмана.

У спектакля небанальная история. Впервые он был поставлен в 1997 году и сразу же стал сенсацией, а чуть позже — легендой. Спустя почти 30 лет, в 2025 году, Эйфман вернулся к этой истории и заново её сочинил, значительно переработав хореографию; постановка снова стала сенсацией, теперь уже окончательно легендарной.

«Красная Жизель» — рассказ о жизни Ольги Спесивцевой, выдающейся танцовщицы, которая попала в революционный водоворот, эмигрировала из России и, пройдя череду личных драм и потрясений, очутилась в стенах лечебницы для умалишённых. Многим эта история знакома по фильму Алексея Учителя «Мания Жизели» (18+).

В версии Бориса Эйфмана балерина Спесивцева и её героиня — Жизель — совершенно сливаются; безумие Жизели — это и безумие Спесивцевой. Наверное, это единственный пример спектакля современной хореографии, который целиком цитирует большой фрагмент классического балета — сцену безумия из «Жизели», хотя музыка Адана и не звучит; артисты театра Эйфмана — универсалы, они отлично работают в пуантном танце.

Несмотря на то, что Театр балета Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург) приезжает с одним-единственным спектаклем, это настоящие полноформатные гастроли. В Пермь прибудут две огромные фуры с декорациями и реквизитом и 70 человек — вся труппа и подсобный персонал.

Спектакли состоятся 17 мая в 20:00 и 18 мая в 19:00.

