Синоптики прогнозируют в Прикамье жару до +30 градусов

В Пермском крае с 13 мая прогнозируется существенное потепление, которое к концу второй декады месяца может смениться по-настоящему летней жарой. Такой прогноз озвучил профессор Андрей Шихов в беседе с изданием Properm.ru.

Согласно данным метеоролога, приток тёплого воздуха начнётся в среду со стороны Средней Азии. Уже в этот день на юге края столбики термометров поднимутся до +20…+23°C. В Перми аналогичные показатели возможны при условии, что утренняя облачность и осадки не окажут охлаждающего эффекта.

С четверга комфортная температура +20…+25°C установится на всей территории региона. К следующим выходным синоптики ожидают приход жары: воздух может прогреться до +27…+29°C. Этот тёплый период, по прогнозам, продлится около недели, а температурные значения окажутся на 10 градусов выше средней климатической нормы для мая.

На текущий момент в крае наблюдается пик похолодания: основной поток холодного воздуха перемещается вдоль Уральского хребта. Наиболее низкие температуры зафиксированы в Бисере и Чердыни — около –1°C к 11 утра. Вечером 10 мая холодный фронт сместится восточнее, ветер стихнет. В Перми потеплеет до +7°C, в северных и восточных районах сохранится +2…+4°C.

Ночь на понедельник, 11 мая, обещала быть самой холодной в этом мае: по всему Прикамью возможны заморозки до –1…–6°C. Днём в понедельник температура поднимется до +12…+15°C, на востоке края — до +10°C. Во вторник, 12 мая, начнётся адвекция тепла в верхних слоях атмосферы, что обеспечит дневные показатели +11…+16°C.

