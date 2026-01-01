В Госдуме предложили выплачивать многодетным компенсацию на покупку полиса ОСАГО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе, выступил с инициативой о введении полной компенсации затрат на полис ОСАГО для многодетных семей. Соответствующее обращение на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении «РИА Новости».

Согласно предложению, семьям с тремя и более детьми планируется возмещать 100% стоимости страхового взноса по договору обязательного автострахования, однако в рамках установленного лимита — не более 10 тыс. руб. При этом предусмотрена возможность ежегодной индексации суммы компенсации с учётом уровня инфляции и корректировки базовых тарифов страховых компаний.

Получать выплату, по замыслу автора инициативы, смогут многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Миронов подчёркивает, что ОСАГО является обязательным для всех владельцев транспортных средств, и дополнительная финансовая нагрузка особенно ощутима для семей с детьми.

По данным Российского союза автостраховщиков, в первом квартале 2026 года средняя цена полиса ОСАГО составила порядка 7,5 тыс. руб. Таким образом, предлагаемая компенсация способна покрыть значительную часть расходов на страхование.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.