Пермяков приглашают принять участие в опросе по благоустройству придомовых территорий

Константин Долгановский

До 20 мая на платформе «Госуслуги» проходит онлайн-опрос в рамках инициативы «Активный житель». Его цель — понять, какие изменения во дворах наиболее актуальны для горожан, какие элементы инфраструктуры они считают приоритетными, а также оценить готовность жителей участвовать в реализации проектов благоустройства.

Анкетирование полностью анонимно и займёт у респондента около 10-15 минут. Все собранные ответы будут обработаны в обобщённой форме, без привязки к личным данным.

Принять участие в опросе можно двумя способами:

— перейти по прямой ссылке на портале «Госуслуги»;

— найти баннер «Мой выбор, моё будущее» на официальном сайте администрации Перми и пройти анкетирование через него.

Результаты исследования станут основой для формирования адресных программ благоустройства и позволят учесть реальные потребности жителей при планировании работ во дворах.

