Подросток в Перми ударил прохожего самокатом по голове в ответ на замечание Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 16-летний подросток ударил прохожего самокатом по голове в ответ на замечание о нарушении общественного порядка. Следком Прикамья сообщил, что подозреваемому предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

«Следствием установлено, что 30 апреля текущего года в сквере в центре Перми находилась группа подростков, некоторые из них нарушали общественный порядок. Прохожие сделали им замечание, после которой произошла потасовка. В ходе конфликта 16-летний фигурант, вооружившись детским самокатом, нанёс удар по голове одному из подошедших к подросткам мужчин, после чего молодые люди скрылись», — рассказали в пресс-службе краевого СКР.

Полиция установила личность подозреваемого в короткие сроки и задержала его в порядке ст. 91 УПК РФ. Подростку избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. По месту его жительства проведён обыск. Место происшествия было осмотрено криминалистами, самокат был изъят как орудие преступления.

В данный момент ведётся допрос свидетелей и изучение записи с камер видеонаблюдения, устанавливается причастность других людей к совершению преступления. Расследование продолжается.

