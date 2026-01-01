Рядом с ЖК «Новый центр» в Перми появится спортивный центр Ориентировочная стоимость объекта составит 50 млн рублей

Фото: Публичная кадастровая карта

Рядом с жилым комплексом «Новый центр» в Перми появится многофункциональный физкультурно-образовательный комплекс. Двухэтажное здание планируется разместить по ул. Сибирской, 44.

Проект будет реализован через механизм муниципально-частного партнёрства. Для строительства объекта власти Перми передадут инвестору в аренду на 10 лет земельный участок площадью 480 кв. м.

Общая площадь здания ориентировочно составит 699,8 кв. м, строительный объём — 4 тыс. куб. м. Инвестор также должен будет выполнить благоустройство территории на площади около 100 кв. м. Объём финансирования оценивается в 50 млн руб. в ценах 2026 года.

Как стало известно «Новому компаньону», на первом этаже комплекса планируется разместить помещения свободной планировки площадью 350,5 кв. м для спортивной и образовательной деятельности. На втором этаже — спортивный зал площадью 178,5 кв. м, тренерскую, раздевалки с душевыми, туалеты, гардеробную, комнату для хранения инвентаря. В здании также будет предусмотрена эксплуатируемая кровля свободной планировки. Помимо этого, частный партнёр может разместить в здании пункты продажи спортивных товаров, кафе, организации, предоставляющие образовательные и медицинские услуги.

Уполномоченной мэрией НКО, в том числе муниципальному учреждению, на безвозмездной основе будет предоставляться второй этаж комплекса еженедельно с понедельника по субботу для проведения тренировочного процесса не менее четырёх часов в день.

На разработку проектной документации для создания комплекса отводится не более шести месяцев со дня заключения договора аренды, положительное заключение должно быть получено в течение трёх месяцев, разрешения на строительство — так же, в течение трёх месяцев. Строительство и ввод объекта должны быть выполнены не более чем через 18 месяцев после этого. Перед началом работ проект должен получить решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика.

