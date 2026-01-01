Житель Прикамья растратил деньги по соцконтракту вместо запуска бизнеса Ведётся расследование уголовного дела

Константин Долгановский

Житель Чердыни в Прикамье подозревается в нецелевом расходовании денег, полученных по социальному контракту на запуск собственного бизнеса. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, в отношении мужчины 1973 г.р. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

«Факт противоправного деяния выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина обратился в государственную организацию для получения единовременной социальной выплаты в размере 350 тыс. руб. для открытия бизнеса. Однако подозреваемый распорядился денежными средствами по своему усмотрению», — рассказали в полиции.

Подозреваемый планировал выполнять ремонтные работы в качестве индивидуального предпринимателя. На указанную сумму, по условиям контракта, он должен был приобрести строительные инструменты, но деньги были потрачены на другие цели. При этом в госорганизацию мужчина предоставил в качестве отчёта документацию с заведомо ложными и недостоверными сведениями о расходовании. В данный момент расследование продолжается.

