На пермской набережной начало топить арт-объект «Счастье не за горами» Поделиться Твитнуть

фото: "Мой город Пермь"

В Перми уровень воды в Каме стремительно повышается, и арт-объект «Счастье не за горами» на городской набережной оказался под угрозой затопления.

Как сообщает сайт «Мой город Пермь», вода уже полностью покрыла бетонные плиты нижнего уровня набережной и вплотную приблизилась к красным буквам.

По мнению очевидцев, с такой скоростью половодья основание арт-объекта может оказаться под водой уже завтра, а буквы будут «парить» над поверхностью реки.

