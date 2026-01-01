В Перми побывали члены экипажа атомной подводной лодки «Пермь»

фото: Первый канал

Глава Перми Эдуард Соснин встретился с моряками подводной лодки «Пермь» — командиром экипажа Сергеем Мазуренко и его заместителем по воспитательной работе Джамбулатом Тебаевым.

Моряки Тихоокеанского флота провели тематические занятия на тему патриотизма и службы на подводной лодке в школе №55 им. дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова, в школе «Флагман» и Пермском президентском кадетском училище им. Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации. 8 и 9 мая экипаж принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, включая возложение венков и цветов на монументе «Героям фронта и тыла».

Атомная подводная лодка «Пермь», названная в честь краевой столицы, является одним из самых современных кораблей российского флота. Он оснащен крылатой гиперзвуковой ракетой «Циркон». Крейсер был заложен 29 июля 2016 года, в канун Дня Военно-Морского Флота России. В 2025 году, в День города, администрация города и войсковая часть крейсера «Пермь» подписали соглашение о сотрудничестве в области патриотического и профориентационного воспитания, а также улучшения условий службы моряков-подводников.

