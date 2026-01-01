В Перми займутся цифровым конструированием лекарств

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Пермскую государственную фармацевтическую академию (ПГФА). Глава региона проверил завершение ремонта главного учебно-лабораторного корпуса, а также пообщался со студентами и преподавателями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ученые академии занимаются созданием новых лекарств, разработкой фармацевтических технологий, проведением доклинических испытаний и контролем качества препаратов. В 2025 году было синтезировано более 450 новых лекарственных кандидатов. С этого года в академии начали развиваться студенческие проекты в формате стартапов, охватывающие такие направления, как микробиология, биотехнологии и фармакогнозия. Студенты разрабатывают антибактериальные средства, красители и косметическую продукцию.

Губернатор Дмитрий Махонин обсудил с руководством вуза планы по дальнейшему развитию учреждения. В частности, было отмечено активное развитие фармацевтической науки. Академия планирует создать Национальный центр цифровой фармацевтики в рамках межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Его деятельность будет связана с хемоинформатикой и разработкой лекарств с использованием цифровых технологий.

