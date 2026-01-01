В Перми отменили авиарейс в Сочи

Зарина Ситдикова

В пермском аэропорту 9 мая отменили рейс ДР 365/366 авиакомпании «Победа» Сочи-Пермь-Сочи. Самолёт должен был отправиться из краевой столицы в 5:25 утра.

Ещё один самолёт до этого курорта вылетит с опозданием. Отправление объединённого рейса 424 авиакомпаний «Икар» и «Nordwind Airlines» отложили с 7:15 на 16:25.

Рейс 423 прибыл ы Большое Савино с опозданием на девять часов, в 15:36.

