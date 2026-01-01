Губернатор Прикамья наградил пожарных — ликвидаторов последствий атаки дронов Некоторым сотрудникам были досрочно присвоены очередные специальные звания

Сегодня, 9 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награды пожарным, которые отличились при ликвидации последствий атаки беспилотников в регионе.

«Ваши усилия были неоценимы. Вы действовали в сложных условиях, но не допустили распространения огня и защитили жителей. Ваше мужество и профессионализм заслуживают самой высокой оценки. Благодарю вас за слаженную работу, и гордимся вашими достижениями!» — сказал глава региона.

За значительный вклад в обеспечение пожарной безопасности Пермского края и успешное выполнение служебных задач медалью «За заслуги перед Пермским краем» были отмечены:

— Егор Долматов, пожарный 133 пожарной части 6 отряда государственной противопожарной службы Пермского края;

— Петр Петровых, командир отделения 38 пожарной части 5 отряда федеральной противопожарной службы по Пермскому краю.

Также медалью «За заслуги перед Пермским краем» награждены сотрудники Главного управления МЧС России по региону:

— старший прапорщик Алексей Матвеев, старший инструктор по вождению пожарной машины и водитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части;

— прапорщик Константин Пупков, командир отделения 2 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда;

— прапорщик Андрей Сысолятин, помощник начальника караула 45 пожарно-спасательной части 27 пожарно-спасательного отряда;

— прапорщик Андрей Шишмаков, помощник начальника караула 4 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда.

Благодарственным письмом губернатора Пермского края были отмечены сотрудники Главного управления МЧС России по региону:

— Алексей Масалкин, заместитель начальника управления, начальник отдела организации пожаротушения;

— полковник Василий Муратов, заместитель начальника управления;

— майор Илья Субботин, начальник службы пожаротушения;

— полковник Александр Черемных, начальник центра управления в кризисных ситуациях.

Кроме того, благодарственные письма получили сотрудники 5 отряда федеральной противопожарной службы по Пермскому краю:

— Эльмарт Абляев, водитель (пожарного) автомобиля 7 разряда 38 пожарной части;

— Игорь Князев, пожарный 38 пожарной части;

— Максим Морозов, начальник караула 25 пожарной части;

— Константин Степанов, командир отделения 25 пожарной части.

Среди награжденных сотрудники Главного управления МЧС России по Пермскому краю, которым также вручили благодарственные письма губернатора:

— полковник Эдуард Бояршинов, начальник 10 пожарно-спасательного отряда;

— старший сержант Дмитрий Брагин, старший пожарный 49 пожарно-спасательной части 11 пожарно-спасательного отряда;

— прапорщик Александр Ёлтышев, командир отделения 2 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда;

— полковник Антон Емельянов, заместитель начальника 11 пожарно-спасательного отряда;

— капитан Кирилл Ершов, начальник службы пожаротушения 27 пожарно-спасательного отряда;

— старший сержант Семен Ефимов, старший инструктор по вождению пожарной машины, водитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части;

— подполковник Андрей Жунев, начальник службы пожаротушения 10 пожарно-спасательного отряда;

— прапорщик Андрей Неклюдов, помощник начальника караула 47 пожарно-спасательной части 11 пожарно-спасательного отряда;

— старшина Василий Нестеров, помощник начальника караула 67 пожарно-спасательной части 27 пожарно-спасательного отряда;

— прапорщик Евгений Окулов, командир отделения 45 пожарно-спасательной части 27 пожарно-спасательного отряда;

— капитан Егор Снесарев, заместитель начальника 49 пожарно-спасательной части 11 пожарно-спасательного отряда;

— старший прапорщик Евгений Филимонов, помощник начальника караула 4 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда.

Благодарственное письмо также получил коллектив пожарной части №133 6 отряда государственной противопожарной службы Пермского края:

— Владимир Земцов, командир отделения;

— Андрей Носов, пожарный;

— Игорь Пепеляев, заместитель начальника;

— Александр Чёрный, пожарный.

Некоторым сотрудникам были досрочно присвоены очередные специальные звания в соответствии с приказом МЧС России.

