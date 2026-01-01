В центре Перми возложили цветы в честь Дня Победы Участники мероприятия почтили павших воинов минутой молчания Поделиться Твитнуть

9 мая в Перми на центральной площади эспланады у монумента «Героям фронта и тыла» прошла церемония возложения цветов и венков.

В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор Алексей Воробьев, председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, глава Перми Эдуард Соснин, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, Герой России Сергей Яшкин и другие официальные лица, ветераны, участники боевых действий, юнармейцы, курсанты Пермского военного института Росгвардии и кадеты Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф. Кузьмина.

В память о подвиге советского народа участники мероприятия почтили павших воинов минутой молчания. По окончании церемонии прозвучали три залпа, а затем знаменная группа и курсанты Пермского военного института прошли по площади под сопровождение Пермского губернского оркестра.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.