Изменился график работы медицинских учреждений Прикамья
Министерство здравоохранения Пермского края сообщает об изменении графика работы медицинских учреждений в период праздничных и выходных дней.
Поликлиники будут закрыты 9, 10 и 11 мая. Однако служба неотложной медицинской помощи продолжит работать в обычном режиме — ежедневно с 8:00 до 00:00.
Стационары региона будут работать круглосуточно, с привлечением дополнительных бригад.
В праздничные и выходные дни будет усилен контроль за работой служб неотложной и скорой помощи, травмпунктов, а также дежурных служб.
Экстренная медицинская помощь будет оказываться населению в полном объёме в течение всех нерабочих дней.
Для получения информации о работе медицинских учреждений в праздничные и выходные дни рекомендуется обратиться в вашу поликлинику или стационарное отделение по месту жительства.
