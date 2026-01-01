Изменился график работы медицинских учреждений Прикамья

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения Пермского края сообщает об изменении графика работы медицинских учреждений в период праздничных и выходных дней.

Поликлиники будут закрыты 9, 10 и 11 мая. Однако служба неотложной медицинской помощи продолжит работать в обычном режиме — ежедневно с 8:00 до 00:00.

Стационары региона будут работать круглосуточно, с привлечением дополнительных бригад.

В праздничные и выходные дни будет усилен контроль за работой служб неотложной и скорой помощи, травмпунктов, а также дежурных служб.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться населению в полном объёме в течение всех нерабочих дней.

Для получения информации о работе медицинских учреждений в праздничные и выходные дни рекомендуется обратиться в вашу поликлинику или стационарное отделение по месту жительства.

