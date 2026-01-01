На севере Пермского края прошли снегопады

В Пермском крае минувшей ночью, на фоне похолодания и в тылу циклона, прошли дожди различной интенсивности. В Кудымкаре и Березниках выпало до 8 мм осадков. Утром в Косе и Чердыни дожди сменились снегом, однако интенсивность снегопада оказалась ниже, чем на севере Свердловской области, и снежный покров пока не сформировался. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Ветер начал усиливаться: в аэропорту Большое Савино его скорость достигла 17 м/с. Согласно последним данным, зона с самыми сильными порывами ветра, достигающими 20-22 м/с, пройдет вдоль линии Кудымкар–Пермь–Екатеринбург. В Перми пик ветровой активности ожидается к 15:00, после чего произойдет резкое ослабление ветра.

