Сборная Пермского края примет участие в спортивно-туристском лагере «Туриада-2026»

На горнолыжном курорте «Хвалынь» в Саратовской области с 19 мая откроется XIII спортивно-туристский лагерь «Туриада», который соберет около 700 участников из регионов Приволжского федерального округа, а также спортсменов из других федеральных округов и делегаций из дружественных стран, таких как Республика Беларусь, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Делегация Пермского края включает спортсменов-туристов, участников познавательного туризма, судей и представителей различных видов программы. В команде 33 спортсмена, большинство из которых — воспитанники и выпускники МАУ ДО «СШ «Вихрь» из Перми, Березников, Чайковского и Краснокамска. Среди них 16 кандидатов в мастера спорта, 11 спортсменов с первым разрядом и шесть со вторым.

Торжественное закрытие лагеря состоится 22 мая с участием полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Он также проведет совещание с руководителями региональных органов власти, ответственных за развитие массового детско-юношеского спорта и реализацию окружных спортивных проектов.

