В Прикамье прошло захоронение останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В деревне Юксеево Кочевского района и на кладбище города Кудымкара с почестями захоронили останки трех красноармейцев из Молотовской области (ныне Пермский край), погибших в Великой Отечественной войне. Эти бойцы были найдены поисковыми отрядами «Боевое Братство» и «Мемориал» в сентябре 2025 года во время раскопок вблизи железнодорожной станции Нежода Ельнинского района Смоленской области.

На церемонии присутствовали родственники погибших, представители администрации губернатора Пермского края, местные жители и члены юнармейского движения. Останки Николая Федоровича Плотникова и Семена Ивановича Злобина были захоронены на кладбище в Кудымкаре, а Алексея Игнатьевича Андрова — в Юксеево.

Ранее, 3 декабря прошлого года, останки красноармейцев были переданы пермским поисковикам в Федеральном военно-мемориальном комплексе в Мытищах смоленскими поисковыми отрядами. На церемонии передачи присутствовал Денис Тебеньков, правнук Николая Плотникова, который поблагодарил всех, кто помог вернуть его предка на родину.

