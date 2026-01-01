Все фильмы основного конкурса пермского фестиваля «Медвежонок» будут премьерами

Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» готовится к четвёртому сезону, и впервые в своей истории он выходит на новый уровень: фильмы основного конкурса будут показаны впервые. Об этом сообщили организаторы.

С 29 мая по 1 июня 2026 года в Перми зрители увидят новые полнометражные картины, которые ещё не выходили в прокат, а также международные премьеры, которые будут показаны только в рамках фестиваля «Медвежонок» и не появятся в кинотеатрах. В программу также войдут самые заметные игровые и анимационные сериалы, выпущенные за последний год. Таким образом, фестиваль одновременно демонстрирует будущее индустрии и подводит итоги уже достигнутых успехов в детском и семейном контенте. Полная программа фестиваля будет объявлена в мае.

«Это уникальный результат для индустрии: конец мая и начало июня — сложный период для премьер. Тем ценнее, что в этом году мы смогли сформировать полностью премьерную программу основного конкурса. Мы шли к этому с момента основания фестиваля, и сейчас можно сказать, что «Медвежонок» стал площадкой, где зрители первыми видят самые новые детские и семейные фильмы, а часть фильмов — впервые в России», — поделилась генеральный продюсер фестиваля Алёна Семерикова.

