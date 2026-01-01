На вокзале Перми II будет транслироваться Парад Победы в Москве
На вокзале Пермь II пройдёт трансляция Парада Победы, который состоится на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
В связи с 81-летием победы в Великой Отечественной войне на пермском вокзале организованы торжественные мероприятия. Пассажиры и встречающие могли посетить концерты, посвящённые празднику. Студенты-железнодорожники читали военные стихи, а также состоялся «Вальс Победы».
9 мая все локомотивы и пригородные поезда дадут продолжительный гудок в честь Дня Победы. В поездах дальнего следования пассажиры могут заказать специальное «Фронтовое меню», выбрать фильмы и книги военной тематики.
Напомним, из-за атак беспилотников в Перми отменены массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы.
