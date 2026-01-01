В ПГГПУ открылась лаборатория мехатроники и промышленной робототехники В основе образовательной среды — учебный манипулятор Promobot M Edu

При поддержке Центра развития промышленной робототехники компании «Промобот» в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ) начала работу новая лаборатория мехатроники и промышленной робототехники. Основой для единой образовательной среды стал учебный манипулятор Promobot M Edu.

Оборудование представляет собой комплексное решение, включающее 4-осевой манипулятор с набором сменных насадок, специализированное программное обеспечение и методические материалы. Оно моделирует реальные производственные процессы, включая сортировку и сварку, прямо в учебных аудиториях.

Освоение программирования манипулятора производится на языках Python и C++. Также студенты и школьники смогут изучать в лаборатории проектирование и основы работы с промышленной робототехникой. Как отмечают в правительстве Пермского края, внедрение промышленной робототехники в образовательный процесс соответствует задачам государственных и региональных программ научно-технологического развития.

Генеральный директор ООО «Промобот» Максим Чугунов обратил внимание, что Россия ставит перед собой цель войти в топ-25 стран по уровню роботизации производства. Для её достижения внедрение роботов необходимо увеличить в девять раз, а для эффективной эксплуатации и обслуживания систем требуются квалифицированные специалисты.

«Поэтому обучение на отечественном оборудовании становится стратегическим приоритетом: студенты, работающие с российскими роботами, быстрее адаптируются к реальным промышленным задачам и отечественным технологиям. В то же время, обучение на зарубежных решениях способствует внедрению импортных систем. Только комплексный подход к развитию технологий и образования позволит достичь поставленных целей», — отметил он.

В декабре 2025 года Пермь стала площадкой проведения финала Чемпионата и Первенства России по программированию промышленной робототехники. Перед участниками были поставлены практические задачи по автоматизации с использованием реальных манипуляторов Promobot M Edu.

Напомним, пермская компания «Промобот» работает с 2015 года. Основной сферой её деятельности до 2022 года была сервисная робототехника. «Промобот» стал крупнейшим в Европе производителем автономных сервисных роботов, которые поставлялись в 45 стран мира. Затем компания начала выпускать промышленные коллаборативные роботы-манипуляторы Promobot M13, поставки которых начались в 2025 году. Шестиосевые роботы предназначены для выполнения широкого спектра задач — от упаковки до сварки — в машиностроении, пищевой и химической промышленности. Продукция включена в реестр отечественного оборудования по постановлению правительства № 719, благодаря чему пользователи могут получать компенсацию до 50% от её стоимости. В прошлом году на базе компании в Перми был открыт региональный Центр развития промышленной робототехники (ЦРПР).

