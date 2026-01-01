В Прикамье стартовал сезон миграции лосей
Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах
В Пермском крае с начала мая и до конца июня проходит сезонная миграция лосей. В этот период животные становятся особенно активными: чаще всего их можно встретить на рассвете, а также с наступлением сумерек и до полуночи. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.
Специалисты напоминают: если вы обнаружили новорождённых детёнышей диких животных, ни в коем случае не трогайте их, не кормите и не пытайтесь забрать домой. Самки копытных часто не находятся рядом с потомством, а наблюдают за ним издалека. Одиночный детёныш — не повод для беспокойства, его не бросили.
При обнаружении раненого дикого животного нужно сразу сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112.
