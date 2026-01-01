Сенатор от Пермского края Алексей Пушков может покинуть Совет Федерации Его место займёт Тимофей Нижегородцев

Константин Долгановский

Члену конституционного комитета Совета Федерации Алексею Пушкову, представляющему Пермский край, вероятно, предстоит покинуть верхнюю палату парламента по итогам выборов 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на информированный источник. По данным издания, Пушков не подал документы для участия в праймериз «Единой России».

Ожидается, что Пермское Законодательное собрание назначит нового представителя в Совет Федерации.

Источник утверждает, что новым сенатором от региона может стать заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Он работает в ФАС с 2005 года. С 2007 по 2020 год возглавлял управление социальной сферы и торговли, а на текущей должности трудится последние шесть лет. В его обязанности входят вопросы здравоохранения, социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг.

