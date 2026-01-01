Пермяки могут стать участниками «Российского азимута» Это самые масштабные и многочисленные соревнования по спортивному ориентированию в мире

Началась регистрация участников на всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В этом году они состоятся 16 мая. В Пермском крае старт будет дан в краевой столице. Для мероприятия выбран лесной массив парка «Балатово», который обработан от клещей. На старте участники смогут воспользоваться репеллентами, сообщили организаторы.

«Российский азимут» — самые масштабные и многочисленные соревнования по спортивному ориентированию в мире. В одном дне примут участие более 70 тыс. спортсменов и любителей спорта из 75 регионов России.

Помимо традиционных дистанций, будут организованы площадки «Лабиринт» и "Фиджитал-ориентирование", а также старт соревнований по северной ходьбе на дистанцию 2500 м. Мероприятия начнутся в 10:30, открытие запланировано на 11:30, первый забег стартует в полдень.

Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Участники смогут выбрать дистанцию в зависимости от своих возможностей. В программе — 10 стартов с трассами разной сложности.

Участие в «Российском азимуте» бесплатное, но требуется регистрация на портале «Госуслуги».

Выдача стартовых номеров и карточек участников пройдёт с 13 по 15 мая на стадионе «Юность» (ул. Революции, 27) с 16:00 до 19:00. 16 мая выдача состоится с 09:00 до 11:00 в месте проведения соревнований — ул. Гатчинская, 17а.

