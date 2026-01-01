Пермская компания «ВР» запатентовала инновационную систему управления БПЛА Это первая в стране разработка подобного рода Поделиться Твитнуть

Фото: правительство Пермского края

Пермская компания «ВР» стала обладателем патента на уникальную цифровую систему управления беспилотными летательными аппаратами, основанную на оптоволоконной связи и цифровых камерах.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пермского края, разработка под названием «ТеТ» — первая в России цифровая система подобного рода, обеспечивающая устойчивую связь на расстоянии до 20 км.

Технологические особенности разработки в том, что система управления осуществляется по оптоволоконному кабелю, который разматывается с катушки, установленной на борту БПЛА. Видеосигнал с камер передаётся на наземную станцию в режиме реального времени, а команды оператора возвращаются по тому же каналу. Среди ключевых преимуществ - невозможность подавления или перехвата сигнала, минимальная задержка, высокая скорость и стабильное качество передачи данных.

Разработка особенно актуальна для разведки, охраны критически важных объектов, инспекции трубопроводов и линий электропередач, а также мониторинга в условиях сильных электромагнитных помех.

«Такие технологии способны приносить реальный экономический эффект региону — через запуск производства, создание рабочих мест и привлечение инвестиций», — отметил генеральный директор компании Виктор Ракшин.

Отметим, в начале 2026 года проект «ТеТ» получил статус резидента «Сколково». На сегодняшний день у компании «ВР» уже шесть патентов, пять из которых — на программные продукты и модели для ЭВМ.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.