В МЧС предупредили жителей Прикамья об усилении ветра 9 мая до 27 м/с Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

По данным Пермского ЦГМС, 9 мая в Прикамье ожидается опасная погода: порывы ветра в регионе будут достигать до 25-27 метров в секунду.

Из-за прогнозируемого неблагоприятного метеорологического явления возможны повреждения линий электропередачи, аварийные ситуации в жилищно-коммунальной сфере, заторы на дорогах и рост числа дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуется избегать нахождения вблизи деревьев, ЛЭП и слабо укрепленных конструкций, а также не парковать автомобили рядом с ними.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует:

Держаться подальше от линий электропередачи. При авариях на электросетях отключить все электроприборы и соблюдать меры пожарной безопасности. Водителям быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров и резкого торможения. Учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам быть осторожными при передвижении и переходе через дорогу.

В случае экстренной ситуации звонить: «01» с городского телефона, «101» или «112» с мобильного, звонок бесплатный.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.