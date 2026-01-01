В Перми состоится третий фестиваль «Идентичность» Основная его тема — маркетинг территории

фото организаторов фестиваля "Идентичность"

23 мая Пермь станет местом проведения третьего фестиваля «Идентичность», который охватит сразу два ключевых городских пространства: новую Художественную галерею и Завод им. Шпагина. Это событие соберёт вместе представителей креативных индустрий, предпринимателей и всех, кто интересуется развитием культурной жизни Перми.

Основная тема третьего фестиваля — маркетинг территории: исследование того, как город позиционирует себя и кто играет ключевую роль в этом процессе. Брендмейкеры, медиаспециалисты, художники, музыканты и мастера народных промыслов соберутся на одной площадке, чтобы обсудить текущее состояние Перми, синхронизировать усилия и определить направления её дальнейшего развития.

Фестиваль объединит элементы лектория, выставки, дизайн-маркета и концерта, предоставляя каждому участнику возможность активного участия, а не пассивного наблюдения.

С 12:00 до 20:00 пройдёт деловая программа: она включает шесть образовательных треков с лекциями экспертов и паблик-токами.

В Художественной галерее пройдут два трека: изобразительное искусство и народно-художественные промыслы. В программе примут участие 6 экспертов и 12 представителей художественных сообществ.

На Заводе Шпагина (литера А) будут организованы четыре трека, посвящённых маркетингу территории и продвижению Перми: брендинг, медиа, ивент и музыкальное продюсирование. Завершится программа овальным столом с представителями профильных министерств и амбассадорами направлений.

Во дворах Завода Шпагина состоится дизайн-маркет и мастер-классы, а также тематические «дворы», организованные представителями пермских образовательных, творческих и досуговых комьюнити. На прилегающей территории будут работать пермские рестораторы, проводиться игры в баскетбол, настольный теннис, танцы и выступления на рампе.

С 20:00 до 02:00 — концертная программа и вечеринка: выступления пяти пермских групп, исполняющих авторскую музыку, DJ-сеты от шести лидеров комьюнити электронной танцевальной музыки и 14 музыкальных селекторов и коллекционеров винила.

Фестиваль организован в сотрудничестве с агентствами «Контент Фактори» и «108» при поддержке Фонда креативных индустрий Пермского края.

Подробная информация о партнёрах, спикерах и программе фестиваля доступна по ссылке: identichnost59.ru

