В северных районах Прикамья перенесли старт пожароопасного сезона Он начнётся с 18 мая

Константин Долгановский

В ряде северных лесничеств Пермского края официально изменены даты начала пожароопасного периода. Теперь в Вайском, Горнозаводском, Кизеловском, Колвинском, Красновишерском, Чердынском и Чусовском лесничествах он начнётся 18 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.

Для сравнения: в южных и центральных районах края сезон уже открыт с 27 апреля, а с 8 мая к нему присоединятся ещё несколько территорий, включая Березниковское, Веслянское, Гайнское, Косинское, Кочевское и другие лесничества.

В связи с наступлением опасного периода вводятся строгие ограничения: запрещено разводить костры, оставлять мусор и сжигать порубочные остатки. Усиливается контроль за лесами и проводится разъяснительная работа с жителями.

Особое внимание уделяется соблюдению правил пожарной безопасности: нельзя использовать открытый огонь, легковоспламеняющиеся материалы при охоте, оставлять промасленные предметы, заправлять технику рядом с источниками огня, а также оставлять стеклянные предметы под прямыми солнечными лучами. Категорически запрещено выжигать траву и разводить костры в хвойных молодняках и на торфяниках.

В краевом минприроды подчеркнули, что при обнаружении возгорания нужно немедленно сообщить в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241-08-52, 8 (342) 234-94-44, на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или в Единую службу спасения по номеру 112.

