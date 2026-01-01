В Перми отметят 630-летие со дня кончины святого Стефана Великопермского

9 мая 2026 года исполнится 630 лет со дня кончины святого Стефана, епископа Великопермского, просветителя и покровителя Пермского края. В этот день, в 9:00, в Свято-Троицком соборе Перми состоится соборное богослужение, которое проведёт митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу митрополии.

Святитель Стефан родился около 1340 года, в юности принял монашеский постриг. В 1379 году прибыл в Москву, где обратился к Коломенскому епископу Герасиму с просьбой благословить его на проповедь среди язычников в Перми.

В 1383 году Стефан был назначен епископом Малой Перми. Он построил в регионе множество церквей и монастырей, назначая в них священников из числа зырян и вводя богослужение на их родном языке.

Скончался Стефан в 1396 году, похоронен в московском монастыре «Спаса за стеною».

