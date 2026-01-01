В Прикамье создаётся уникальное производство каркасной сетки Инвестиции в приоритетный инвестпроект составляют 165 млн рублей

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

Приоритетный инвестиционный проект по масштабированию производства каркасных и промышленных сеток реализует ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС). На предприятии создают уникальное производство инновационной каркасной сетки «Росомаха» — у данной продукции нет аналогов в стране.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что проект находится на завершающем этапе. Инициатива КЗМС получила статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) в 2022 году, объём инвестиций — 165 млн руб. Средства направляются на приобретение современного оборудования, что позволит предприятию усовершенствовать технологические процессы, увеличить объёмы выпускаемой продукции, расширить линейку импортозамещающей продукции, выйти с уникальным продуктом на новые рынки.

Создание нового производства позволит и предприятию, и региону повысить конкурентоспособность. Кроме того, Пермский край снизит зависимость от зарубежных поставок специализированных сеток и сможет укрепить свой статус промышленного центра.

Отметим, что у КЗМС это уже второй ПИП. В первый — «Модернизация производства синтетических и металлических сеток» — было инвестировано свыше 160 млн руб. Реализация этого проекта была завершена в 2023 году.

Статус ПИП даёт предприятию возможность воспользоваться комплексной господдержкой, в том числе инвестиционным налоговым вычетом и административным сопровождением, которое осуществляет Агентство инвестиционного развития Пермского края.

«Реализация второго приоритетного инвестиционного проекта позволяет нам не только запустить выпуск принципиально нового продукта, но и последовательно двигаться к созданию полного производственного цикла. Поддержка региона дает возможность инвестировать в технологии, повышать эффективность производства и улучшать условия труда сотрудников, что в конечном итоге усиливает позиции предприятия на рынке», — говорит директор по развитию ПАО «КЗМС» Дмитрий Пищальников.

Добавим, что на данный момент в инвестпортфеле Пермского края находятся 133 ПИП. Общий объём инвестиций составляет почти 800 млрд руб. Работа по их сопровождению ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

