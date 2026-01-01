Более 420 тысяч жителей Пермского края не могут покинуть РФ из-за долгов

На начало мая 2026 года судебные приставы запретили выезд за пределы Российской Федерации более чем 420 тыс. жителей Пермского края, имеющим неоплаченные задолженности. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество невыездных граждан возросло на 15%. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Благодаря этой мере удалось взыскать долги на общую сумму свыше 820 млн руб.

В ведомстве напомнили, что пермяки теперь могут самостоятельно проверять свой статус у судебных приставов через онлайн-сервисы. Они могут узнать о наличии задолженностей и ограничений на выезд за границу. Важно отметить, что постановления о временном запрете на выезд остаются в силе до полного погашения долгов, назначенных судом.

На портале госуслуг работает цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов. С его помощью можно быстро проверить наличие ограничений на пересечение границы России. Там же можно оплатить задолженность и подать ходатайство судебному приставу о снятии запрета. Однако стоит помнить, что полное снятие ограничения может занять некоторое время, поэтому лучше позаботиться о беспрепятственном выезде за границу заранее.

