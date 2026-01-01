В Пермском крае сельскохозяйственными культурами засеяно более 12 тысяч гектаров В регионе продолжается основной этап посевной кампании

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

В конце апреля аграрии Пермского края приступили к севу яровых, с начала мая начался основной этап посевной кампании. В 2026 году посевные площади увеличены — в 34 муниципалитетах Прикамья сельскохозяйственными культурами будет занято 598,2 тыс. га.

Традиционно основной объём ярового сева приходится на зерновые культуры, ведётся сев кормовых и технических культур. В министерстве агропромышленного комплекса Пермского края объясняют, что из-за погодных условий полевые работы начались позже, чем в 2025 году, но идут опережающими темпами.

«Трудятся круглосуточно, техника не простаивает, топливом обеспечены. Хозяйства заготовили достаточное количество удобрений, семена хорошей кондиционности, уверена, что наши предприятия отлично справятся с поставленными задачами», — подчеркнула министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

На данный момент засеяно более 12 тыс. га, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В структуре посевов преобладают зерновые и зернобобовые культуры, идёт сев кормовых и технических культур, начата высадка овощей в открытом грунте. Яровыми культурами планируется занять порядка 230 тыс. га — это также больше, чем в 2026 году.

По темпам ярового сева лидируют Кунгурский, Нытвенский и Суксунский округа — здесь высокие темпы проведения полевых работ демонстрируют передовые сельскохозяйственные предприятия. В ряде муниципалитетов аграрии продолжают подготовку почвы и постепенно выходят в поля.

На развитие сельскохозяйственной отрасли Прикамья в текущем году в бюджете региона заложено более 3 млрд руб. Проведение посевной кампании находится на контроле профильного министерства.

