В мэрии Перми приняли решение об установке новых памятных плит на эспланаде В городе увековечат память о Евгении Широкове и Дмитрии Дическуле Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Администрация Перми приняла постановление об установке новых памятных гранитных плит на эспланаде.

На Аллее Славы появится плита в честь Евгения Николаевича Широкова (1931-2017) — народного художника СССР, почётного гражданина Пермской области и города Перми. Также установят плиту в честь Дмитрия Александровича Дическула (1926-2004) — главного инженера Пермского моторостроительного завода им. Я.М. Свердлова, Героя Социалистического Труда.

На Исторической Аллее пермяки и гости города смогут увидеть плиту с надписью: «1926 год — рождение Пермского балета», а на Аллее Труда — плиту, посвящённую Пермской научно-производственной приборостроительной компании — ведущему предприятию России в области приборостроения, основанному в 1956 году.

Изготовление и установку плит финансирует Городской центр охраны памятников за счёт субсидии на сохранение историко-культурного наследия. Плита в честь Д.А. Дическула будет установлена при поддержке АО «ОДК-Пермские моторы».

Контроль исполнения возложен на заместителя главы администрации Екатерину Мальцеву.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.