Мэр Перми официально cообщил об окончании отопительного сезона

Мэр Перми подписал распоряжение о завершении отопительного сезона с 8 мая, об этом Эдуард Соснин сам сообщил в соцсетях.

С сегодняшнего дня ресурсоснабжающие компании начнут переводить объекты генерации, насосные станции, малые котельные и центральные тепловые пункты на летний режим. После этого пройдут гидравлические испытания тепловых сетей, чтобы проверить их плотность и прочность. Эти испытания необходимы для выявления и устранения дефектов перед следующей зимой.

Планируется проверить около 1,7 тыс. км теплосетей, подготовить более 400 тепловых пунктов и провести ремонтные работы на четырех ТЭЦ, а также на водогрейных и малых котельных по всему городу.

К зиме будут подготовлены почти 700 социальных объектов, включая детские сады, школы, больницы. Также будет проведена подготовка более 200 учебных заведений, таких как вузы, колледжи и лицеи, и около 6 тысяч многоквартирных домов.

Управляющие компании и ТСЖ обязаны заранее уведомить жильцов об отключении горячей воды во время проведения проверок. Объявления будут размещены на подъездах, а также можно будет уточнить информацию по телефонам, указанным в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.

«Тепло в домах отключаем, но для коммунальных служб это начало сезона активных ремонтных работ. Важно качественно подготовиться к зиме, чтобы минимизировать количество аварий и неудобств для жителей в будущем», — отметил градоначальник.

