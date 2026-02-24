В Пермском крае запустят уникальное производство каркасной сетки Поделиться Твитнуть

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» находится на завершающей стадии реализации второго приоритетного инвестиционного проекта, направленного на увеличение производства каркасных и промышленных сетчатых конструкций. Проект нацелен на создание в регионе уникального инновационного продукта — каркасной сетки «Росомаха», не имеющей аналогов на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Статус приоритетного инвестиционного проекта был присвоен инициативе 31 мая 2022 года. Общий объём инвестиций составляет 165 млн руб. Предприятие приобретает и устанавливает современное оборудование, что позволит увеличить объемы выпуска продукции, улучшить ее качество, оптимизировать технологические процессы и расширить ассортимент импортозамещающей продукции.

Реализация проекта принесет пользу как предприятию, так и региону: КЗМС сможет выйти на новые рынки с уникальным продуктом, повысить свою производительность и конкурентоспособность, а Пермский край укрепит свои позиции как промышленный центр и снизит зависимость от зарубежных поставок сетчатых материалов.

Статус ПИП обеспечивает предприятию доступ к комплексной государственной поддержке, включая инвестиционный налоговый вычет, который служит «финансовой подушкой» для дальнейшего развития, а также административное сопровождение. Это позволит ускорить модернизацию производства и использовать высвобождаемые средства для повышения зарплат сотрудников и сокращения доли ручного труда.

Это уже второй стратегически важный проект для КЗМС. Первый проект, «Модернизация производства синтетических и металлических сеток», был успешно завершен в 2023 году. Его реализация позволила предприятию увеличить производственные мощности, внедрить современное оборудование и создать конкурентоспособное предложение на рынке импортозамещающей продукции. Объем инвестиций в первый проект превысил 160 млн руб., а использование инвестиционного налогового вычета значительно снизило налоговую нагрузку.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.