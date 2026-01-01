За 7 мая в Пермском крае потушили 14 пожаров

В четверг, 7 мая, на территории Пермского края были потушены 14 пожаров. В Перми ликвидировано пять возгораний, по два пожара произошли в Чусовском и Пермском муниципальных округах, а также по одному в Краснокамском, Лысьвенском, Суксунском, Бардымском и Еловском муниципальных округах. Пострадавших и погибших нет, сообщает газета «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых пожаров 7 мая в Пермском крае работали 299 профилактических групп, в состав которых входило 653 человека. Были организованы 3119 обходов жилых домов. Мерам пожарной безопасности было обучено 5648 человек. Распространено 4263 информационных буклета.

При обнаружении пожара нужно немедленно звонить по тел.: «01», «101» или «112».

