В выходные в Перми обещают дождь со снегом Поделиться Твитнуть

«Яндекс Погода» изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает пермяков в майские выходные.

Суббота, 9 мая: ожидается холодный и дождливый день. Ветер западный, днём северо-западный, с порывами до 16 м/с. Утром и днём температура составит +8°С, ожидается небольшой дождь. Вечером столбики термометров покажут +7°С. Ночью температура опустится до +4°С, ожидается дождь со снегом.

Воскресенье, 10 мая: ожидается холодный день. Ветер северо-западный с порывами до 9 м/с. Утром температура составит +4°С. Днём воздух прогреется до +7°С. Вечером температура останется на том же уровне, а ночью похолодает до +2°С.

Низкие показатели также ожидаются в Екатеринбурге. А теплее всего в эти выходные будет в Ростове-на-Дону— температура воздуха днем поднимется до +28°С.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.