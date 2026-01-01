Жители Перми назвали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

кадр из фильма "В бой идут одни старики"

Пермяки считают «В бой идут одни старики» лучшим фильмом о войне. Картина Леонида Быкова заняла первое место с 17% голосов. На втором месте оказался фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» — за него проголосовали 14% участников. Третье место досталось ленте Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» — её выбрали 11% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

По 3% голосов получили две картины: «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. За «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопею «Освобождение» проголосовали по 2% опрошенных.

1% респондентов назвали любимыми следующие фильмы: «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34», «Аты-баты, шли солдаты…», «Батальоны просят огня», «В августе 44-го», «Горячий снег», «Противостояние», «Сталинград», «Штрафбат», «Звезда», «Баллада о солдате» и «Летят журавли».

4% участников опроса считают, что хороших военных фильмов много, и выделить один невозможно. Ещё 3% признались, что не смотрят фильмы о войне.

Женщины чаще всего называли «А зори здесь тихие» и «Офицеры» своими любимыми фильмами о войне. Мужчины же предпочитали «Они сражались за Родину», «Освобождение» и «Иди и смотри».

