Скончалась замминистра ЖКХ Пермского края Ольга Попова

Министерство ЖКХ Пермского края

Скончалась Ольга Попова, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, об этом сообщили в ведомстве и выразили искренние соболезнования её родным и близким.

В зоне ответственности Ольги Поповой находились ключевые направления, такие как управление твердыми бытовыми отходами, капитальный ремонт многоквартирных домов и вопросы энергосбережения.

В некрологе говорится, что Ольга Александровна отличалась отзывчивостью и вниманием к проблемам окружающих, всегда готова была оказать поддержку и помощь тем, кто в ней нуждался. Ее профессионализм, преданность своему делу и стремление сделать жизнь людей лучше навсегда останутся в памяти всех, кто имел честь работать с ней или общаться.

