ГК «Пермские медведи» не попал в финал чемпионата России

В рамках второго матча полуфинала чемпионата России по гандболу 7 мая ЦСКА одержал уверенную победу над «Пермскими медведями» в Москве.

Встреча завершилась со счётом 34:30 (18:13) в пользу столичного клуба. По итогам двух матчей армейцы выиграли серию с общим результатом 64:57 и завоевали право участвовать в финале турнира.

Петербургский «Зенит» также добился успеха в своём полуфинале, обыграв «Чеховских медведей» со счётом 33:28 в первом матче. Ответная игра состоится 8 мая в Чехове.

