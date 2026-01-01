СКР проверяет обстоятельства травмирования человека при атаке БПЛА на Пермский край Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом, в результате которого пострадал человек во время атаки беспилотного летательного аппарата на Пермский край. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Инцидент произошёл днём 7 мая в Пермском муниципальном округе, когда беспилотник атаковал административное здание. В результате нападения один из местных жителей получил травмы.

После инцидента Следственный комитет России начал расследование.

«Следователи Следственного комитета Российской Федерации дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений», — заявили в пресс-службе ведомства.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.