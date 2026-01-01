СКР проверяет обстоятельства травмирования человека при атаке БПЛА на Пермский край
Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом, в результате которого пострадал человек во время атаки беспилотного летательного аппарата на Пермский край. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.
Инцидент произошёл днём 7 мая в Пермском муниципальном округе, когда беспилотник атаковал административное здание. В результате нападения один из местных жителей получил травмы.
После инцидента Следственный комитет России начал расследование.
«Следователи Следственного комитета Российской Федерации дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений», — заявили в пресс-службе ведомства.
