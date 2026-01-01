В Перми 69% смартфонов покупают «с рук» В первом квартале этого года продажи iPhone 15 Pro Max выросли в два раза Поделиться Твитнуть

В I квартале 2026 года рынок смартфонов в Перми показал интересные тенденции. По данным аналитиков Авито, продажи новых моделей выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако ресейл-сегмент, который составляет 69% всех продаж, остался на прежнем уровне. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе «Авито».

Согласно данным исследования, пользователи всё чаще выбирают покупку смартфонов «с рук» для экономии. Например, устройства от Apple на вторичном рынке дешевле новых на 61%, а модели Samsung — на 64%. В среднем, стоимость таких смартфонов на 60% ниже, чем у новых.

Среди ресейл-смартфонов в Перми выделяются:

— iPhone 15 Pro Max: рост продаж в 2 раза, средняя цена — 52 тыс. руб.

— iPhone 15 Pro: рост на 77%, средняя цена — 46 тыс. руб.

— iPhone 15: рост на 76%, средняя цена — 34 тыс. руб.

В сегменте новых смартфонов также наблюдается рост. В частности продажи iPhone 14 Pro выросли в 3,5 раза, средняя цена — 42 тыс. руб. А продажи OnePlus и vivo увеличились в 2,5 и 2 раза соответственно.

В других городах также наблюдаются изменения. Например, в Ставрополе продажи на ресейле выросли на 23%, а в Екатеринбурге — почти в три раза для новых моделей.

Таким образом, рынок смартфонов в Перми демонстрирует устойчивый интерес к ресейлу, что позволяет пользователям экономить и приобретать более дорогие модели по доступным ценам.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.