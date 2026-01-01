На месте Garage Healthy Bar в Перми откроется поп-ап винный бар

В Перми на площадке Garage Healthy Bar откроется новый проект — винный бар garage du funk. Об этом сообщает телеграм-канал in vino papulos.

По задумке организаторов, пространство превратится в зелёный двор в стиле ботанического сада. Гостей ждут авторская винная карта, закуски и особая атмосфера: коммунальные столы, инсталляции, элементы искусства и «околодачный» вайб.

Бар будет работать по схеме pop-up — временного формата. График работы: с четверга по воскресенье. Проект запланирован как минимум до октября.









