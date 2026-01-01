В апреле в Пермском крае больше всего платили сварщикам, курьерам и монтажникам Самые высокие зарплаты составили более 260 тысяч рублей

Константин Долгановский

В апреле 2026 года на рынке труда Пермского края зафиксирован рост предлагаемых зарплат. По данным hh.ru, медиана по региону достигла 70 тыс. руб., что на 13% выше, чем год назад. Особенно востребованы оказались специалисты рабочих и производственных профессий.

Лидируют по уровню зарплат сварщики — им предлагают в среднем 260 900 руб. в месяц. Курьеры могут рассчитывать на 160 тыс. руб., монтажники — на 154 800 руб. В топ-5 также вошли агенты по недвижимости (150 тыс. руб.), прорабы и мастера строительно-монтажных работ (146 700 руб.), руководители отделов продаж (145 тыс. руб.) и руководители проектов (130 тыс. руб.).

Высокий спрос сохраняется и на IT-специалистов: программисты и разработчики получают предложения в среднем на 114 тыс. руб. Кладовщикам и разнорабочим предлагают 111 тыс. и 112 100 руб. соответственно.

В разрезе отраслей самые высокие зарплаты отмечены у высшего и среднего менеджмента (118 405 руб.), в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (113 366 руб.), а также в строительстве и недвижимости (100 572 руб.). В числе лидеров — автомобильный бизнес, сельское хозяйство, транспорт, добыча сырья и рабочие специальности.

По уровню зарплат Пермский край делит четвёртое место в Приволжском федеральном округе с Удмуртской Республикой (по 70 тыс. руб.). Лидерами по ПФО стали Татарстан и Башкортостан, где средняя предлагаемая зарплата превышает 80 тыс. руб.

