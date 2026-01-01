Минтранс Прикамья сообщил об изменениях в движении автобусов 9 мая

9 мая с 9:00 до 16:30 будет изменена схема движения межмуниципальных автобусов. Изменения коснутся маршрутов № 644а «Пермь — Александровск», № 771 «Кизел — Губаха», № 632 «Соликамск — Лысьва», № 183 «Губаха — Кизел» и № 795 «Пермь — Губаха». Об этом сообщили в минтрансе Прикамья.

Маршрутам № 771 и 644а предстоит двигаться по автодороге Кунгур — Соликамск и ул. Дегтярева. На остановке «Дамба» пассажиры смогут сесть или выйти из автобуса. На пересечении улиц Кирова и Дегтярева транспорт развернётся без заезда на автостанцию Губахи.

Маршрутам № 183, 632 и 795 будет предписан путь по ул. Дегтярева, затем по ул. Кирова и Октябрьскому проспекту до автостанции Губахи. В обратном направлении движение будет аналогичным.

