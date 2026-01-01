В 46 лет пермячка сменила профессию и стала помогать семьям с особенными детьми Наталья Онянова участвует в работе Службы функциональной реабилитации «Дедморозим»

Наталья Онянова из Перми много лет строила карьеру в экономике, но всегда мечтала работать с людьми. После прочтения вдохновляющей книги она решилась на кардинальные перемены: поступила в магистратуру по психологии и педагогике, а сегодня помогает семьям с детьми, имеющими двигательные нарушения. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим».

В юности Наталья хотела стать врачом, но обстоятельства сложились иначе. Она получила экономическое образование и более 15 лет работала в финансовой сфере, в том числе на государственной службе. Однако желание помогать людям не исчезало.

«Ключевым моментом для меня стала книга Евы Эгер «Выбор». Там героиня сомневается, стоит ли учиться в 48 лет, а наставник ей отвечает: «Пятьдесят тебе исполнится в любом случае». Эта мысль меня очень поддержала», — делится Наталья.

В 46 лет она поступила в вуз, а в 2025 году завершила обучение и присоединилась к команде благотворительного фонда «Дедморозим».

Сегодня Наталья — координатор помощи семьям в Службе функциональной реабилитации. Она помогает родителям детей с тяжёлыми двигательными нарушениями, организует мероприятия, консультирует по вопросам ухода и документооборота.

«Здесь я могу применить весь свой жизненный и профессиональный опыт. Мне нравится разнообразие задач и то, что моя работа действительно приносит пользу», — говорит она.

В апреле Наталья также прошла курс по логотерапии, чтобы глубже понимать психологические аспекты поддержки семей.

У Натальи большая и дружная семья: муж, двое взрослых сыновей, а также собака, кот, кошка и даже черепаха. Близкие поддержали её решение сменить профессию.

«Семья разделяет мою радость от того, что я наконец-то занимаюсь тем, что мне по-настоящему близко. Это очень важно — чувствовать поддержку не только на работе, но и дома», — подчёркивает Наталья.

Служба функциональной реабилитации помогает детям с такими диагнозами, как детский церебральный паралич. Специалисты адаптируют домашнюю среду, обучают родителей уходу и подбирают необходимое оборудование. Поддержать работу выездной команды можно на сайте dedmorozim.ru.

