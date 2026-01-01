В Перми на 90 дней закрыли «Кулинарию» на Куйбышева Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Внеплановая проверка Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю выявила нарушения в работе предприятия общепита «Кулинария». Причиной проверки стали сведения о том, что предприятие работало без уведомления о начале предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Кулинария» находится в гаражно-строительном кооперативе по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 147/1. В ходе проверки были обнаружены серьёзные нарушения санитарных норм: неисправные системы водоснабжения и канализации, отсутствие поточности технологических процессов, отсутствие производственного контроля по принципам ХАССП, приготовление блюд и напитков без технологической документации, продажа продукции без маркировки и сопроводительных документов, а также отсутствие туалетов для сотрудников и посетителей.

Чтобы защитить здоровье и жизнь граждан, специалисты Управления составили протокол о временном приостановлении деятельности по реализации пищевых продуктов для индивидуального предпринимателя Суздаловой Е.В., владеющей «Кулинарией». Свердловский районный суд Перми признал Суздалову виновной и назначил ей наказание в виде административного приостановления деятельности на максимальный срок — 90 суток.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.