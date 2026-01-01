В Пермский край пресечён ввоз 130 кг опасной животноводческой продукции Поделиться Твитнуть

фото: Россельхознадзор

С начала года сотрудники Управления Россельхознадзора в международном аэропорту Большое Савино провели контроль на 50 рейсах из-за рубежа. В результате досмотра у 100 пассажиров из Узбекистана и Азербайджана было обнаружено и изъято 130 кг животноводческой продукции (курут, сливочное масло, сыр, топлёное масло, баранина, говядина, бараний жир, куриные тушки, мёд, куриные яйца), которая не соответствовала требованиям и была запрещена к ввозу на территорию РФ. Вся изъятая продукция была уничтожена путём сжигания.

В частности, в апреле 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в ходе ветеринарного контроля в аэропорту Перми обнаружили незаконный ввоз продукции животного происхождения, запрещённой для ввоза в Россию из-за риска распространения инфекционных заболеваний, общих для людей и животных.

Было установлено, что гражданин, прибывший международным рейсом из Узбекистана, пытался провезти в ручной клади молочную продукцию непромышленного производства (без заводской упаковки и маркировки, указывающей на производителя, дату изготовления, срок годности и условия хранения) общим весом 0,538 кг для личного потребления.

Эти действия нарушают Закон РФ «О ветеринарии» и Положение о едином порядке ветеринарного контроля на таможенной границе и территории таможенного союза.

Опасная продукция была изъята и уничтожена по согласованию с АО «Международный аэропорт Пермь».

5 мая 2026 года гражданин был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ и оштрафован.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.